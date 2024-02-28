عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بدءًا من اليوم.. الخط الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل لفترة مؤقتة

صدى البلد

تقرر تغيير مواعيد عمل الخط الثالث للمترو من محطة عدلي منصور لمحطة محور روض الفرج، على أن يتم غلق المحطات في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، اليوم الأربعاء الموافق 28 فبراير، وذلك وفق إعلان شركة آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو، الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT. 

txt

باب التقديم مفتوح.. وظائف شاغرة في الخط الثالث للمترو

txt

حتى عمر 40 عاما.. الخط الثالث للمترو يعلن عن وظائف شاغرة بالمحطات الجديدة

حتى بداية شهر رمضان الكريم

وبدايةً من يوم غدٍ الخميس الموافق 29 فبراير 2024 وحتى بداية شهر رمضان الكريم، سيتم بدء العمل بمحطات الخط الثالث في تمام الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً وذلك لفترة مؤقتة.

كما يأتي قرار تغيير المواعيد، نظراً للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية بالخط الأخضر الثالث.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

ترشيحاتنا

كييف في مأزق.. بريطانيا تكشف عن موعد الهجوم المقبل لقوات أوكرانيا

أمشير يُطلق عواصفه.. الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس

بعد التهديد الروسي وتوبيخ «ماكرون»|الناتو ينأى بنفسه عن إرسال قوات إلى أوكرانيا

دفاع المتهمين بسرقة مجوهرات الفنانة ميرهان حسين: لا يوجد شاهد إثبات واحد

بدءًا من اليوم.. الخط الثالث للمترو يعلن تغيير مواعيد العمل لفترة مؤقتة

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إزالة الحسنة.. صور هند عبد الحليم قبل وبعد عملية التجميل

مُرتديًا خوذة.. رجل يركب ثورًا ويركض وسط شوارع مزدحمة بالهند|ما القصة؟

ملابس غير تقليدية.. نسمة محجوب تثير ضجة بصورها

واقعة ولا أغرب|تصرف متهوّر من ولي أمر داخل مدرسة في بنغازي.. ماذا فعل؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ