مُرتديًا خوذة.. رجل يركب ثورًا ويركض وسط شوارع مزدحمة بالهند|ما القصة؟

في حادثة غريبة بالهند، تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجلاً راكبًا ثورًا على طريق مزدحم، مما أثار جدلاً واسعًا عبر الإنترنت.

الأمر الملفت في الفيديو هو الاهتمام الذي أبداه الرجل بالسلامة، حيث كان يرتدي خوذة أمان أثناء ركوبه على الثور، لكن هذا لم يمنع البعض من اعتبار هذا السلوك إساءة للحيوانات وخطرًا على المجتمع.

ويوثق الفيديو الرجل وهو يسقط من فوق الثور في بداية المقطع، تلتها رسالة على الشاشة تقول "حان وقت التغيير الآن".

بعد ذلك، يتم استعراض لقطات للرجل وهو يقوم بركوب الثور بكل ثقة وسط الحشود، مرتديًا خوذة وقائية.

وانتشر الفيديو على منصة إنستجرام، وسرعان ما أحدث ضجة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأرفق صاحب المنشور تعليقًا يقول: "Kabhi kabhi girna bhi zaroori hota hai"، والذي يعني "في بعض الأحيان، من المهم أن تسقط".

شاهد الفيديو:

https://www.instagram.com/reel/C20_dJNPiyi/?igsh=MXFpbGUxZG5scXBtMA==