زجاجة برفان بـ10 جنيهات.. زوجة سائق أوبر تكشف كواليس حادث فتاة الشروق| فيديو

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك تتحدث فيه زوجة سائق أوبر المتهم في الحادثة التي تصدرت المشهد خلال الأيام الماضية وهي حادث فتاة الشروق عن كواليس جديدة حول الواقعة.

برفان سكيب

روت الزوجة تفاصيل الواقعة وفقًا لما قاله لها سائق الأوبر المتهم بخطف حبيبة الشماع قائلة أن زوجها يعمل كسائق أوبر منذ 6 سنوات ولم تأتي أية شكوى حياله قط. مضيفة أنه بعد ركوب الفتاة مع زوجها في السيارة الأوبر بفترة شعُر السائق بوجود رائحة دُخان في السيارة فقرر أن "يرش" برفان على ملابسه فقط . مشيرة إلى أنها نوعها "سكيب" وقام الزوج بشرائها بـ10 جنيهات "يعني مش مستهلة الحكاية". وذلك من محل المنظفات الذي يتواجد في مُحيط سكنهم.

وأضافت الزوجة في المقطع أن سائق الأوبر قال لها أنه بمجرد أن قام برش "رشة واحدة" من البرفان على ملابسه، فوجئ بقفز حبيبة الشماع من السيارة.

وأكدت أنه قبل قفز الفتاة من السيارة تحدث هاتفيًا مع شخص آخر على الأغلب "والدتها" قائلة له أنها ستذهب إلى "النجار وخليه يجي في ميعاده عادي".

لم يتحدث عبر الهاتف

كما كذبت الزوجة أقوال أقارب المجني عليها حول أن زوجها كان يتحدث هاتفيًا قبل أن تقفز الفتاة من السيارة حيث قالت أن زوجها لا يتحدث نهائيًا عبر الهاتف وهو يمارس السواقة خوفًا على أرواح من معه. مؤكدة أنه يجب أن يصف السيارة جانبًا أولًا ثم يرد على "مكالمتنا إحنا شخصيًا".

وأوضحت الزوجة أن فتاة الشروق ركبت سيارة الأوبر في حوالي الساعة السابعة مساءً، مشيرة إلى أن زوجها عندما ألقت الفتاة نفسها من السيارة لم يأتي في مُخيلته أي شيء يفعله سوى أن يمشي بسيارته وهذا هو الموقف الوحيد الذي يلوم عليه نفسه كثيرًا.