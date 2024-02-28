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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محامي «سائق أوبر»: حبيبة الشماع لديها مبررات للقفز لكن هذا لا يدين موكلي|فيديو

حبيبة الشماع
حبيبة الشماع

علّق الدكتور عمرو عبد المنعم محامي سائق أوبر بشأن الاتهامات الموجّهة للسائق من قبل أسرة حبيبة الشماع بمحاولة اختطافها قائلًا: "أنا حزين على حبيبة لأنها زي بنتي والمحامي هنا ليس طرفًا وإنما يسرد أقوال الموكل من وقائع تحقيقات النيابة”.


وأضاف في مداخلة تليفونية لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: موكلي يعمل بالأساس سائقًا لدى رجل أعمال في مدينتي يقوم بتوصيله لبعض المشاوير وقضاء متطلباته ويستقل سيارته الشخصية يوميًا والتي اشتراها منذ عام 2019 ويتركها في الفيلا  أثناء عمله مع رجل الأعمال وبعد الانتهاء من العمل يعود إلى منطقة «البراجيل» وفي الطريق يأخذ رحلة تابعة لتطبيق «أوبر».


وتابع: "كانت حبيبة راكبة عادي وواحدة زميلتها كلمتها وأمها هاتفتها ومحمود كان مشغل الراديو في برنامج الماتشات فقالت له: “لو سمحت وطي الكاسيت” واستجاب لها.. وواصل: عندما شعر ببرد أغلق الزجاج ثم شعر بتصاعد دخان الطفاية فقام برش معطر لكنه فوجئ بأن الفتاة فتحت الباب وألقت بنفسها.


أكمل: "شعر بالارتباك وتحرك بالسيارة وبعد مسافة 15 مترًا فكر في العودة إليها لإنقاذها لكنه تفاجأ بتجمع الناس فهرب وهاتف الشركة وأخبرهم بالواقعة وأخبرته الشركة بتلقي الشكوى وأنه جار التحقيق فيها وبعد 2-3 كيلو اتصل بالشركة مُجددًا حتى وصل بيته وحكى لزوجته وأخته تليفونيًا ما حدث.

وعن هروبه قال : «نلوم محمود تحت أي ظرف لأنه لم يعد لإنقاذها وكان يجب أن ينقلها المستشفى، مؤكدًا أن لديها مُبررات كافية دفعتها للقفز ولكن هذا لا يُدين محمود، فمن الممكن أن يكون شكله غير مألوف بالنسبة لها وهي هابت تلك التصرفات».

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