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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تسبب انزلاقا.. أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

أضرار صحية نتيجة
أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، إليك بعض الأضرار الصحية المحتملة نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة، كشف عنها الدكتور وسام عويني أخصائي العلاج الطبيعي فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

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 أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

 أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

آلام الظهر والرقبة: يمكن أن يؤدي الجلوس بشكل خاطئ إلى توتر العضلات في الظهر والرقبة، ويزيد من احتمال حدوث آلام الظهر والرقبة. قد تكون الأمراض المزمنة مثل آلام أسفل الظهر وانزلاق القرص أكثر شيوعًا في الأشخاص الذين يعانون من وضعية جلوس غير صحيحة.

ضعف العضلات: الجلوس المستمر لفترات طويلة بوضعية غير صحيحة يمكن أن يتسبب في ضعف عضلات الجسم. قد يتأثر خاصة عضلات الأساس والعضلات الأبهرة والعضلات الأمامية للفخذ.

مشاكل الدورة الدموية: الجلوس الطويل بشكل خاطئ يمكن أن يعوق تدفق الدم والأكسجين إلى العضلات والأنسجة. قد يزيد من احتمال حدوث انخفاض في ضغط الدم، ومشاكل الدورة الدموية مثل تورم الساقين وتجمع السوائل.

 أضرار صحية نتيجة الجلوس بشكل خاطئ لفترات طويلة

زيادة خطر الأمراض القلبية والسكري: الجلوس المستمر لفترات طويلة دون القيام بنشاط بدني يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2. الحركة القليلة والانخفاض في استهلاك الطاقة يمكن أن يؤثران سلبًا على الصحة القلبية والأيضية.

زيادة خطر السمنة: الجلوس لفترات طويلة دون نشاط بدني يقلل من حرق السعرات الحرارية ويزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة. النشاط البدني المحدود يؤثر على عملية الأيض ويجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي.

للوقاية من هذه المشاكل الصحية، من المهم الوقوف والحركة بشكل منتظم أثناء الجلوس لفترات طويلة، يُنصح بتبني وضعية جلوس صحيحة مع الحفاظ على استقامة الظهر وتوفير الدعم للظهر والعنق.

 كما يُنصح بإجراء تمارين التأطير والتمدد بانتظام والمشي وممارسة التمارين الهوائية لتعزيز الدورة الدموية وتقوية العضلات، يمكن أيضًا استخدام مكاتب الوقوف أو الكراسي المتحركة لتغيير وضعية الجلوس وتقليل الضغط على العضلات والظهر.

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