إطلالة مختلفة.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بجمالها| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، متابعيها صورا جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية بنطالا أنيق باللون الأسود مع توب من نفس اللون، ونسقت معهما جاكيت أنيق دون أكمام باللون الابيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز