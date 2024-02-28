إطلالة أنيقة|رانيا منصور تشعل السوشيال ميديا بفستان جريء.. شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور الفنانة رانيا منصور على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت رانيا منصور، مرتدية فستانًا أنيقًا ذا تصميم جريء ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أاعتمدت رانيا منصور، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رانيا منصور، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رانيا منصور