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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لمحدودي الدخل.. هاتف ألعاب يغزو الأسواق بسعر اقتصادي وبطارية عملاقة

Nubia Neo 2 5G
Nubia Neo 2 5G

كشفت شركة ZTE الصينية، خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024، عن هاتفها الجديد Nubia Neo 2 5G، والذي يستهدف اللاعبين من أصحاب الميزانيات المحدودة الذين يبحثون عن ميزات عالية الجودة مقابل سعر منخفض.

مواصفات هاتف Nubia Neo 2 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف ZTE الجديد Nubia Neo 2 5G، شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.72 بوصة، بدقة 2400 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة ألعاب واضحة عالية الدقة.

 

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وأكدت ZTE، على أنها زودت هاتف Nubia Neo 2 5G، معالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.7 جيجاهرتز دون ذكر اسمه، والذي يقترن مع ما يصل إلى ذاكرة التخزين الداخلي 256 جيجابايت، ويتضمن ميزة ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية الفريدة بسعة 20 جيجابايت لتحسين الأداء.

Nubia Neo 2 5G

وبالنسبة للصوت، فهو يحتوي على مكبرات صوت استريو تدعم تقنية الصوت المحيطي DTS:X Ultra، كما يتميز الهاتف بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ونظام تبديد الحرارة المتعدد الطبقات لتبريد درجة حرارة الهاتف أثناء تشغيل الألعاب.

ويحتوي هاتف Nubia Neo 2 5G، على بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 33 وات، والتي زودتها ZTE  بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل توفير الطاقة.

Nubia Neo 2 5G

ولم تكشف العلامة التجارية بعد عن بعض الميزات مثل نوع الشاشة والمعالج وتفاصيل الكاميرا، ولكنها أكدت على أن Nubia Neo 2 5G سيكون من أرخص  الهواتف الذكية المخصصة للألعاب في السوق، حيث تخطط ZTE لطرحه مقابل سعر قدره 199 دولار (أي ما يعادل 6.149 جنيها مصريا).

وينطلق هذا الهاتف بتصميم مشابه لسابقه Nubia Neo 5G، الذي يتميز بشاشة من نوع IPS LCD، بدقة Full HD +، ويعمل بمعالج من نوع Unisoc T820، ويحتوي على كاميرتين في الخلف، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر إضافي بدقة 2 ميجابكسل، وأما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فقد انطلق هاتف Neo 5G بمستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

Nubia Neo 2 5G
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