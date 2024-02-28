الرئيس يشكر ذوي الهمم.. السيسي: يومكم جميل وبنعيش عليه السنة كلها

شارك الفنان شيكو في احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وظهر على المسرح ومعه فتاتين من أبطال ذوي الهمم.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للأبطال من ذوي الهمم قائلا: "أنا اللي بشكركم انتوا واليوم بتاعكوا ده بيبقى يوم جميل اوي وبنعيش عليه السنة كلها".



ووصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر احتفالية قادرون باختلاف، والتي تستهدف دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع المصري.



ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفلة قادرون باختلاف التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية

