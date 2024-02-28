إصابة 3 جنود إسرائيليين جراء انقلاب مركبة عسكرية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا جراء انقلاب سيارة عسكرية.

ووفقا لصحيفة "معاريف" العبرية، فقد أصيب جندي بجروح متوسطة وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة، وتم إجلاءهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى وتم إبلاغ عائلاتهم.

في الوقت نفسه ذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 582 عسكريا في الحرب على غزة، منهم 242 منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أن الرائد يفتاح شاهار قائد سرية في لواء جفعاتي، والنقيب إيتاي سيف (24 عاما)، قائد فصيلة في الكتيبة، قُتلا في معارك في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن الاثنين قُتلوا خلال عملية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون بمدينة غزة، في انفجار منزل محاصر، مشيرا إلى إصابة سبعة جنود آخرين بجروح خطيرة في الحادث.