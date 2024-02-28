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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة بتروفسكوي في أفدييفكا بـ أوكرانيا

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية قامت بتحرير بلدة بتروفسكوي على محور أفدييفكا في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن القوات الروسية قامت بصد 7 هجمات للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك وخسائر العدو تصل إلى 145 عسكريا.

وأضافت الدفاع الروسة، أن قواتها قامت أيضا بصد 11 هجوما مضادا لقوات كييف على محور أفدييفكا وخسائر العدو 165 عسكريا و4 دبابات وعربتي مشاة قتالية طراز "برادلي" وناقلة جنود مدرعة "أم 113".

وأشارت إلى أن خسائر القوات الروسية على محور جنوب دونيتسك تصل إلى 115 عسكريا إضافة إلى تدمير معدات عسكرية ومستودع ذخيرة.

كما زكرت الدفاع الروسية في تقريرها، أن القوات الروسية صدت 3 هجمات أوكرانية مضادة على محور دونيتسك والقضاء على نحو 230 عسكريا، كما قامت بصد هجوم مضاد على محور خيرسون وخسائر القوات الأوكرانية 40 عسكريا.

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