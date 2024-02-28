ناقد رياضي يوضح آخر تطورات غرامة كهربا

نشر الناقد الرياضي عمرو الدرديري تطورات غرامة اللاعب محمود كهربا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الدرديري: “عمرو أدهم تواصل مع مسئولى المحكمة الرياضية، وتقدم بطلب الحصول على غرامة كهربا كاملة بالفوائد وبالدولار أو إيقافه لحين الدفع”.

‏كما تضمن الطلب فى حالة انتقال اللاعب لأى نادٍ آخر سداد الغرامة من قيمة العقد الجديد ، وإلا يعتبر اللاعب موقوفا لعدم سداد الغرامة.





‏ وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره بلدية المحلة بخماسية مقابل هدف، خلال اللقاءالذي أقيم بينهما مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في لقاء مؤجّل من الجولة الخامسة للدوري.

موقف الأهلي وبلدية المحلة في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 17 نقطة مُحتلاً بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، ولديه 7 مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويستعد الأهلي لمواجهة قوية أخرى أمام يانج أفريكانز التنزاني، يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسةوالأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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