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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: البحث العلمي المحرك الرئيسي لتقدم الدول

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة  ، وفي هذا الاطار أعلنت الجامعة دعمها للمشروعات  الممولة من صندوق البحث العلمي بالجامعة، وقدم صندوق البحث العلمي السبق فى التمويل، حيث طرح (300000 جنيه) لتمويل مشاريع النانو تكنولوجي، وتمويل مشاريع طلبة (الليسانس - والبكالوريوس) بقيمة (60000).

وصرح الدكتور  السيد قنديل  رئيس جامعة حلوان بأن دعم هذه المشروعات يأتي من أهمية  البحث العلمى  حيث انه في  مقدمة اهتمامات الدول الكبرى باعتباره المحرك الأساسى لتقدم الدول وتسعى جامعة حلوان لمواكبة خطة الدولة 2030 والتقدم فى كافة القطاعات منها القطاع البحثى والعلمى . 

وتابع قنديل ان قطاع البحث العلمي يشكل  أحد أهم الأرکان الاستراتيجية التي تتبناها جامعة حلوان وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة ، لما له من دور في تحقيق التنمية وتطوير المجتمعات .

جدير بالذكر ان مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان أقام حفلا موسيقيا أحياه الثنائي الهولندي الشهير "ثوروالد جورجنسن"  و"كاميلا بيستروفا".

أقيم الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، بحضور نواب رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد سروجى، والدكتور عماد أبو الدهب، وإشراف الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة.

وحضر الحفل عدد كبير من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة وطلابها، وقدّم الثنائي مجموعة متنوعة من المقطوعات الموسيقية والتي أبهرت الحضور بروعتها وإتقان أدائها.

من جانبه أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن سعادته باستضافة الثنائي الهولندي الموسيقي المشهور "ثوروالد جورجنسن" و"كاميلا بيستروفا"، مشيراً إلى أن هذه الحفلات الموسيقية تسهم في إثراء الحياة الثقافية بالجامعة.

وأضاف قنديل: "نحرص في جامعة حلوان على تنظيم العديد من الانشطة الطلابية المختلفة والندوات الثقافية والعلمية والبرامج التدريبية وذلك حرصاً من الجامعة علي تنمية قدرات الطلاب البدنية والعقلية واكتشاف المواهب  الخاصة بهم والترفيه عنهم في فترة الدراسة.

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذى للمجمع، بالمستوى الرفيع الذي قدمه الثنائي الهولندي خلال الحفل الموسيقي، مؤكداً استمرار المجمع في التعاون مع أبرز الفنانين العالميين لإقامة الحفلات والمعارض الموسيقية والفنية بالجامعة.

Jobs Education أهداف التنمية المستدامة أهمية البحث العلمي البحث العلمي التطور التكنولوجي

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