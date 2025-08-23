طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة .. وصفة مصرية شهية ومشبعة للأسرة

يفضل كثير من المواطنين الأكلات الشعبية المعروفة باسم «الطواجن»، حيث يظل الطاجن واحدًا من الأطباق التي لا تفقد رونقها مع مرور الزمن، إذ يجمع بين المذاق المميز وسهولة التحضير.

ومن بين هذه الوصفات، يبرز طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة كواحد من أشهى وأبسط الأكلات التي يمكن تحضيرها بكميات قليلة من اللحوم لتكفي الأسرة وتمنحها وجبة مغذية وشهية.

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

مكونات طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة:

2 كوب لسان عصفور

ربع كيلو لحمة مفرومة

2 ثمرة بصل مفروم

2 ثمرة طماطم مبشورة أو كوب عصير طماطم طازج

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

2 كوب مرق (أو ماء ساخن مع مكعب مرقة)

ملح – فلفل أسود – رشة قرفة – بهارات لحم

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طريقة التحضير:

- في طاسة على النار، يُحمص لسان العصفور في ملعقة سمن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا، ثم يُرفع جانبًا.

ـ في نفس الطاسة، تُشوح اللحمة المفرومة مع البصل حتى يتغير لونها وتجف السوائل.

ـ يُضاف عصير الطماطم والتوابل، ويُترك الخليط حتى يتسبك قليلًا.

ـ يُعاد لسان العصفور المحمص إلى الخليط، ويُقلب جيدًا.

ـ يُنقل المزيج إلى طاجن فخاري، ويُغطى بالمرق الساخن.

ـ يُدخل الطاجن فرنًا متوسط الحرارة (180 درجة مئوية) لمدة 30 – 40 دقيقة، حتى يتشرب لسان العصفور المرق ويحصل الوجه على لون شهي.

طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة

طريقة التقديم:

يُقدم طاجن لسان العصفور باللحمة المفرومة ساخنًا بجانب أرز أبيض أو مع خبز طازج، ليمنح الأسرة وجبة كاملة وشهية.