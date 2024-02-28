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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فحص وعلاج وتحصين 1883 رأس ماشية في قافلة بيطرية بالشرقية

صدى البلد

نظمت مديرية الطب البيطري بالشرقية قافلة بيطرية مجانية بقرية "كفر الشاويش" بمركز فاقوس، تم خلالها فحص وعلاج وتحصين 1883 رأس ماشية، وذلك حفاظا على الثروة الحيوانية، ضمن المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة".


وقال مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم متولي ،في بيان اليوم /الأربعاء/، إن القافلة قامت بفحص وعلاج (275) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و(225) حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية (210)، و(173) حالة الأمراض الجلدية، ورش (600) رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع (400) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وسحب (10) عينات دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا، بالإضافة إلى علاج أمراض الدواجن لـ (450) طائرا وترقيم وتسجيل (75) حيوانا .


وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا؛ بهدف زيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية للحيوانات، من خلال إجراء الكشف البيطرى وتقديم العلاج المجاني وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


وأضاف أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار – جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار .


وأشار إلى أنه شارك في أعمال القافلة كل من مديري إدارات (الرعاية والعلاج - الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة فاقوس البيطرية والعاملين بها، وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان، وعدد كبير من المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على المواطنين .

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