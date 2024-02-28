لأول مرة منذ 2021.. بيتكوين تتجاوز الـ 60 ألف دولار

ارتفع سعر العملة المشفرة "البيتكوين" إلى أكثر من 60 ألف دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2021.

يأتي ذلك مع تزايد الاستثمارات الكبيرة بالعملة ما أدى إلى ارتفاع قيمتها.

وحسب وكالة "الشرق بلومبرج"، يأتي الأمر أيضًا مع زيادة التفاؤل بأن الطلب على العملة المشفرة يتسع إلى ما هو أبعد من المتحمسين للأصول الرقمية.

وقفزت أكبر عملة مشفرة بأكثر من 40% بالفعل هذا العام، وذلك بدفع من الإطلاق الناجح للصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية، والتي اجتذبت أكثر من 6 مليارات دولار منذ أن بدأت التداول في 11 يناير.

وكان الارتفاع مدعومًا بطلب المستثمرين من خلال الصناديق المتداولة في البورصة بالإضافة إلى عمليات الشراء الإضافية التي تقوم بها شركة MicroStrategy Inc.