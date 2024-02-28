إيلون ماسك: أمريكا ملاذ لأخطر المجرمين من جميع العالم

كشف رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الولايات المتحدة أصبحت ملاذا لأخطر المجرمين من جميع أنحاء العالم، في ظل مشاكل الهجرة التي تشهدها حاليا، مؤكدا عدم معارضته للهجرة المنظمة.

وقال ماسك عبر حسابه على منصة “إكس”: "ضد فكرة تدفق أعداد هائلة من الأشخاص غير المدقق بهوياتهم إلى أمريكا".

وأضاف أن القدرة على التخلص من وثائق الهوية الشخصية (من أي بلد)، وعبور الحدود الجنوبية (للولايات المتحدة الأمريكية) وطلب "اللجوء" قد حولت أمريكا إلى ملاذ لأخطر المجرمين في العالم!".

وفي وقت سابق، أشار ماسك في حسابه على منصة "إكس" إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "تمد السجادة الحمراء" تحت أقدام الهجرة غير الشرعية، بدلا مما وصفها "حماية الحدود" لمنع تدفق المهاجرين عبر الحدود مع المكسيك)