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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وضع كارثي بأوكرانيا.. روسيا: تصريحات ماكرون لن تجدي نفعًا

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوضع على الجبهة كارثي بالنسبة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الخارجية الروسية، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول إرسال قوات الى أوكرانيا لن تجدي نفعاً، والوضع على الجبهة كارثي بالنسبة لزيلينسكي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال في وقت سابق، إنه يجب على الحلفاء الغربيين ألا يستبعدوا أي خيارات في سعيهم لتفادي انتصار روسيا في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات ماكرون في غمرة مكاسب ميدانية للقوات الروسية في شرق أوكرانيا، فضلا عن تفاقم نقص الذخائر والأفراد على الجانب الأوكراني.

وأدلى ماكرون بالتصريحات خلال اجتماع عقد على عجل لزعماء أوروبيين في باريس لبحث سبل تعزيز الدعم الضعيف حاليا لكييف.

ونأت ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك عن أي اقتراح باحتمال التزامها بإرسال قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.

وزارة الخارجية الروسية الخارجية الروسية زيلينسكي ماكرون أوكرانيا

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