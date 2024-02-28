كوريا الشمالية ترسل 6700 حاوية ذخائر لروسيا.. تفاصيل

كشفت كوريا الجنوبية، أن بيونج يانج أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا، منذ يوليو لدعمها في حرب أوكرانيا.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي إن مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بكامل طاقتها لتزويد روسيا بالأسلحة مقابل الغذاء والضروريات الأخرى التي تشتد الحاجة إليها.

وأدلى وزير الدفاع شين وون-سيك بهذا التقييم وسط تزايد المخاوف بشأن إمدادات الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا لحربها في أوكرانيا.

وقال شين في اجتماع مع الصحفيين: "بينما تعمل مصانع الأسلحة في كوريا الشمالية بنسبة 30% من طاقتها بسبب نقص المواد الخام والطاقة، تعمل بعض المصانع بكامل طاقتها، والتي تنتج في المقام الأول أسلحة وقذائف لروسيا".

وأضاف أنه من المقدر أن كوريا الشمالية شحنت حوالي 6,700 حاوية إلى روسيا منذ القمة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر، موضحا أن الكمية تكفي لاستيعاب حوالي 3 ملايين طلقة من عيار 152 ملم أو 500 ألف قذيفة مدفعية من عيار 122 ملم.

وفي مقابل تزويد روسيا بالأسلحة، قال شين إن كوريا الشمالية تتلقى على ما يبدو الغذاء والضروريات الأخرى، فضلا عن المواد الخام والأجزاء المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

وأشار إلى أنه من المفترض أن يكون حجم الحاويات من روسيا إلى كوريا الشمالية أكبر بنحو 30% من تلك التي تم شحنها من كوريا الشمالية إلى روسيا خلال هذه الفترة.