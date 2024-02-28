عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئولة بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي: لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار في حرب أوكرانيا

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

قالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بيا كاوما، إن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم العسكري لتحقيق النصر في الحرب مع روسيا التي "لا يمكن السماح لها بالانتصار في هذه الحرب".
وأضافت كاوما، في تصريحات لوكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس الثلاثاء، "أخشى أن تكون روسيا دولة تستمع فقط إلى القوة العسكرية، ولهذا السبب أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم العسكري للفوز في هذه الحرب"، مؤكدة على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر وبكل ما يتطلبه الأمر".
وقالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الوفد الروسي أبلغ الجمعية بقراره تعليق مشاركته بها وعدم دفع مستحقاته "لكن من الناحية العملية سيتغير هذا الأمر".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أقل من 24 ساعة.. الأمن يضبط المتهم بقـ تل جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

منفذ جريـ.مة قـ.تل جواهرجي بولاق طلب شراء (علبة سجائر) قبل ارتكاب الحادث

تذبذب سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر

إيقاف وتحويل للتحقيق|الزمالك يعاقب لاعبة الأهلي السابقة بعد سوبر الطائرة.. ماذا فعلت؟

مواهب جديدة لتجديد دماء المنتخب| مفاجأة من حسام حسن تحسم تواجد 25 لاعبًا لمعسكر مارس..تفاصيل

هبوط مستمر| الدولار يقترب من سعره في السوق الرسمي.. رقم غير متوقع

ترشيحاتنا

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

شبانة: بلدية المحلة أخطأ في طريقة لعبه أمام الأهلي.. ووسام أبوعلي يشبه آزارو

«الأغذية العالمي»: ربع سكان غزة على بُعد خطوة واحدة من المجاعة

منافسة شرسة.. بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ميشيجان|تفاصيل

أطلقت في البحر الأحمر.. أمريكا تسقط 5 طائرات مسيرة حوثية

بولاق أبرزها|سكان 5 مناطق بالقاهرة لهم الأفضلية للالتحاق بوظائف مترو الخط الثالث


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إزالة الحسنة.. صور هند عبد الحليم قبل وبعد عملية التجميل

مُرتديًا خوذة.. رجل يركب ثورًا ويركض وسط شوارع مزدحمة بالهند|ما القصة؟

ملابس غير تقليدية.. نسمة محجوب تثير ضجة بصورها

واقعة ولا أغرب|تصرف متهوّر من ولي أمر داخل مدرسة في بنغازي.. ماذا فعل؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ