مسئولة بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي: لا يمكن السماح لروسيا بالانتصار في حرب أوكرانيا

قالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بيا كاوما، إن أوكرانيا تحتاج إلى الدعم العسكري لتحقيق النصر في الحرب مع روسيا التي "لا يمكن السماح لها بالانتصار في هذه الحرب".

وأضافت كاوما، في تصريحات لوكالة أنباء "يوكراين فورم" أمس الثلاثاء، "أخشى أن تكون روسيا دولة تستمع فقط إلى القوة العسكرية، ولهذا السبب أعتقد أن أوكرانيا بحاجة إلى الدعم العسكري للفوز في هذه الحرب"، مؤكدة على أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستدعم أوكرانيا "طالما استغرق الأمر وبكل ما يتطلبه الأمر".

وقالت رئيسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إن الوفد الروسي أبلغ الجمعية بقراره تعليق مشاركته بها وعدم دفع مستحقاته "لكن من الناحية العملية سيتغير هذا الأمر".