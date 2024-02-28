لهذا الخط فقط| المترو يعلن تغيير في مواعيد القطارات.. وهذا توقيت التشغيل خلال رمضان

تغيير مواعيد الخط الثالث.. أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن تغيير مواعيد قطارات الخط الثالث في المترو، ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 28 من فبراير الجاري.

تغيير مواعيد الخط الثالث

وارجعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير مواعيد الخط الثالث في المترو، نظرًا للتجهيزات الخاصة بالمرحلة المتبقية من الخط الثالث، ولذلك سوف يتم تغيير مواعيد قيام آخر القطارات للخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية.

وتأتي مواعيد التغيير لقطارات الخط الثالث فقط بالمحطات التبادلية، للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر، وللخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة.