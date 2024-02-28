بالصور.. الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة

تجري الاستعدادات الأخيرة حاليا قبل انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة فى دورته الـ25، والتي سيتم الاحتفال فيها باليوبيل الفضي للمهرجان.

وتفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، فعاليات المهرجان، في تمام السادسة من مساء اليوم، بحضور محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة، الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح بفيلم قصير مدته 5 دقائق، عن تاريخ المهرجان طوال 25 عاما، وكذلك فيلمين أجرى لهما مهرجان الإسماعيلية أعمال ترميم؛ احتفالا بمئوية رائد السينما التسجيلية عبد القادر التلمساني، وهما "الفأس والقلم" و"نهاية خط بارليف"، بالإضافة لعدد من الفقرات الفنية فيما يُخرج حفل الافتتاح، المخرج هشام عطوة.

ومن المقرر أن يكرم المهرجان في دورته الـ25، والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس، كل من المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل والفنانة المصرية سلوى محمد على.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة، حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.

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