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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لا تنزعجوا.. البترول تطمئن سكان فيصل في حال شعورهم برائحة الغاز غذًا

صدى البلد

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشارع المطبعة بمنطقة فيصل، غدا الخميس الموافق 29 فبراير 2024، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الانتهاء من الأعمال.

وناشدت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل.

وأكدت الشركة إنه وجب التنويه لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.

أعمال صيانة أعلي معايير الجودة الجودة والسلامة الشركة المصرية لتوزيع الغاز المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي

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