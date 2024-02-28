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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مقطوعات موسيقية عالمية تخطف الأضواء في حفل مهرجان الإسماعيلية.. صور

من افتتاح مهرجان
من افتتاح مهرجان الإسماعيلية

بدأ حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرين بعزف عدد من المقطوعات الموسيقية العالمية والتى تفاعل معها ضيوف المهرجان. 

ويكرم المهرجان في دورته الـ ٢٥ والتي ستقام خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 5 مارس المقبل، كلا من  المخرج الأمريكي ستيف جيمس، والمخرج الفلسطيني مهدى فليفل، والفنانة المصرية سلوى محمد على.

وسبق أن أعلن الناقد عصام زكريا، رئيس مهرجان الإسماعيلية، تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار رئيس مهرجان الإسماعيلية، إلى أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر. 

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحدا من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.

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