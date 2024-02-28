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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسين بكر: أعدكم بتقديم دورة استثنائية تليق بالاحتفال بـ«اليوبيل الفضي» لمهرجان الإسماعيلية

افتتاح مهرجان الإسماعيلية
افتتاح مهرجان الإسماعيلية

قال حسين بكر رئيس المركز القومى للسينما خلال كلمته فى حفل الافتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرون: نرحب بكم جميعاً في الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية، هنا من أرض الإسماعيلية البوابة الشرقية لجمهورية مصر العربية التي كانت ومازالت مهد الحضارات والفنون والثقافة والفن، يعي ابنائها أهمية القوي الناعمة والسينما تحتل بها أعلى المراتب.

وتابع: أتشرف بوجودي اليوم كأحد أفراد فريق مهرجان الإسماعيلية، المهرجان الأقدم والأعرق بالشرق الأوسط، ونحن نحتفل اليوم على خشبة هذا المسرح بمرور 25 دورة من عمر مهرجاننا، الذي تولي رئاسته قامات سينمائية عريقة ستظل محفورة في أذهاننا جميعا علي مدار السنوات.

وأضاف:  وقبل كل شيء أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني علي دعمها الدائم لنا ، واللواء شريف فهمي بشارة على تذليله لكافة العقبات التي واجهتها لإقامة تلك الدورة وللدكتور خالد عبد الجليل مستشار معالي وزيرة الثقافة، والذي كان يتابع علي قدم وساق كل خطوات إقامة المهرجان، ولا أغفل الدور الفعال الذي تقوم به وزارة الداخلية في توفير التأمين الكامل للمهرجان وضيوفه، وأخص بالشكر المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما السابق التي تدعمني بشكل كامل بخبرتها الكبيرة سواء الإدارية أو الفنية.

وأضاف حسين بكر : واعدكم جميعا أن فعاليات هذه الدورة ستكون شيقة ومختلفة من كافة جوانبها لأن كان وراء ظهورها جيش كبير يقوده الناقد الكبير عصام زكريا الذي قضي أشهر طويلة في جهد مبذول لإقامة تلك الدورة، وخالص الشكر لكافة قطاعات الوزارة التي دعمتنا بكل طاقتها، كما أتقدم بخالص الشكر لفريق المركز القومي للسينما الجنود الذين قضوا أوقاتاً كبيرة لا يكلوا ولا يملوا من العمل الدائم، وفي النهاية أتمني أن تمتلئ قاعات العرض بأهل الإسماعيلية الكرام الذين يدركون أهمية الفن والسينما، وأتمنى أن تنال جميع الفعاليات إعجابكم جميعا وان تكون دورة هذا العام مميزة تليق بإحتفالنا باليوبيل الفضي له وألقاكم على خير بالدورة القادمة.

حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة

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