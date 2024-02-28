30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء معرض أهلا رمضان بأرض المعارض بمدينة نصر لبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد وزير التموين توافر السلع بأسعار تنافسية في معارض "اهلا رمضان"، لافتا أن هناك اتجاها سياسيا لزيادة عدد المعارض في إطار رفع العبء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

30% تخفيضات على أسعار أهلا رمضان

وأضاف وزير التموين، إن التخفيضات على أسعار سلع "أهلا رمضان" تصل إلى 30 ٪ عن مثيلاتها بالسوق، موضحًا قيام شركتي الجملة (العامة والمصرية) بتوفير كافة المكونات التي يحتاجها المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد وزير التموين أن هناك متابعة مستمرة من الوزارة مع الشركات المنتجة والموزعين من أجل استمرار توفير السلع الغذائية بالمنافذ سواء التابعة للوزارة وكذلك السلاسل التجارية والقطاع الخاص.

طرح سكر وأرز وزيت

وأشار وزير التموين إلى طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

