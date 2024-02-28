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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار السلع| متحدث الوزراء: تخفيضات 30٪ بمعارض أهلا رمضان قبل الشهر الكريم

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء إن معرض أهلا رمضان يأتي كجزء من جهود الدولة في زيارة المعروض من السلع الأساسية لضبط أسعارها في السوق قبل حلول شهر رمضان. 

وأضاف الحمصاني في مداخلة هاتفية  لبرنامج مساء دي إم سي، الذي تقدمه المذيعة دينا الوكيل، المذاع على فضائية دى إم سي، أن معارض اهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد يتم تنفيذهما على مستوى الجمهورية. 

وتابع: فيما يتعلق بمعارض أهلا رمضان يتم إقامته في جميع عواصم محافظات الجمهورية إضافة إلى ثلاثة مراكز رئيسية بكل محافظة, كما تتضمن سيارات متنقلة تجوب القرى والنجوع كما تتكامل مع معارض وزارات التموين والداخلية والزراعة بالإضافة إلى 1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية. 

خفض أسعار السلع

أوضح أن هذه الجهود تدفع إلى خفض أسعار السلع بسبب زيادة المعروض.

وأشار إلى أن كل السلع ومتطلبات شهر رمضان متوفرة بتخفيضات تصل إلى 30٪. 

ولفت إلى أن عددا كبيرا من الشركات المشاركة في معرض أهلا رمضان الذي افتتحه رئيس مجلس الوزراء بلغ 124 جناح لعدد من الشركات الخاصة والجهات المشاركة.

 وأردف أنه سيبدأ اعتبارا من صباح الغد العمل في معرض أهلا رمضان من الساعة العاشرة صباحا للعاشرة مساء وحتى 10 مارس.

محمد الحمصاني مجلس الوزراء معرض اهلا رمضان السلع الأساسية شهر رمضان وزارات التموين اسعار السلع

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