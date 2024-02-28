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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بآداب عين شمس.. تفاصيل

كلية الآداب جامعة
كلية الآداب جامعة عين شمس

يُنظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب جامعة عين شمس، برنامجًا تدريبيًا لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، في الفترة من 18 فبراير حتى 5 مارس 2024، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، الدكتور حنان كامل عميد الكلية، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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كلية الآداب جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة حنان كامل أن الكلية لا تدخر جهدًا فى دعم أبنائها من أعضاء هيئة التدريس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتشجيعهم لبذل مزيد من العطاء للارتقاء بالمستوى الأكاديمى والبحث العلمي، الأمر الذى يسهم في تحقيق أهداف الجامعة للوصول إلى ترتيب مميز على مستوى العالم.

من جانبه أكد الدكتور حاتم ربيع أن تنظيم هذه الدورات التدريبية يأتى في إطار تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ورفع كفاءتهم، وخطوة مهمة في سبيل التطوير المهني، ووسيلة لتعديل الأفكار وتطوير التعليم والتعلم لتحقيق الجودة الشاملة، وليس فقط لمجرد الحضور على اعتبار أنه مطلب إدارى شكلي للترقية، مشيرًا إلى أن الدورات مجانية، يحاضر فيها نخبة من الأساتذة والخبراء الأكاديميين، ويمنح المشاركين شهادة إفادة بالحضور.

وتتضمن هذه البرامج عددًا من الموضوعات منها "إعداد ملف المقرر" والذى تقدمه الدكتور هويدا عبدالحميد مديرة وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة بالكلية، "الكتابة الأكاديمية باللغة الإنجليزية" وتقدمها الدكتورة نادية حشيش الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية، "الأخطاء الشائعة فى كتابة البحث العلمى" يقدمها الدكتور أحمد عبدالحميد المدرس بقسم اللغة العربية، "الهوية الرقمية للباحثين في مواقع التواصل العلمي" تقدمها، الدكتورة أماني السيد أستاذ علم المكتبات والمعلومات ووكيلة كلية الآداب جامعة حلوان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، "بنك المعرفة المصري ودوره في تعزيز البحوث العلمية" و"النشر الدولي واختيار المجلات العلمية"، ويقدمهما ا. محمود داوود، "مدير التسويق والمعلومات ببنك المعرفة المصري".

وكانت قد نظمت كلية الآداب جامعة عين شمس ممثلة في قطاع الدراسات العليا والبحوث ندوة عن "بنك المعرفة المصري ودورة في تعزيز البحوث العلمية"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة حنان كامل متولي عميد الكلية ، وإشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث وتنسيق الدكتور أحمد السداوي مدير وحدة خدمات الباحثين، الدكتور بهاء ابراهيم رئيس لجنة التدريب وحدة تقويم الأداء وضمان الجودة،
حاضر الندوة الدكتور أحمد حمدي مسئول التدريب في بنك المعرفة، أ. وليد علي منسق التسويق والتدريب ببنك المعرفة.

وبدأ الدكتور أحمد حمدي بمقدمة تعريفية عن بنك المعرفة المصري والذي يعد أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم مصادرا غير محدودة وحصريا للمصريين، فهي مبادرة أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك خلال العيد القومي للعلم عام ٢٠١٤.. ومن خلال تلك المبادرة، بدأت المجالس المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية العمل على بدء مشروعات قومية عديدة تعني بتطوير التعليم. 

الدراسات العليا قطاع الدراسات العليا الدراسات العليا والبحوث كلية الاداب جامعة عين شمس أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد ضياء Jobs Education

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