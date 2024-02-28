مدير مكتبة الإسكندرية يعلن مفاجأة سارة لـ أبطال قادرون باختلاف على الهواء

أشاد أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، باحتفالية قادرون باختلاف، التي حضرها الرئيس السيسي اليوم.

وقال أحمد زايد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، إن احتفالية اليوم شهدت ظهور نماذج مبدعة، أبرزها الفتاة التي تركت دراستها قبل أن تلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واقترح مدير مكتبة الإسكندرية، استضافة ذوي الهمم في المكتبة وقضاء يوم كامل بها، مضيفا أن المكتبة يمكنها توسيع الأنشطة وتنظيم لقاءات للمؤسسات المختلفة التي تهتم بذوي الهمم.

وأكمل: أتمنى أن يكون هناك تعاون بين مكتبة الإسكندرية مع المؤسسات المعنية بذوي الهمم، فنحن لدينا الخبرة الكافية في هذا الموضوع وهناك مركز للمكفوفين ومركز آخر لذوي الهمم.

وأكد أنه عندما يتم منح ذوي الهمم فرصة يحققون طفرة كبرى، لافتا إلى أن الدولة المصرية شهدت على مدار 5 سنوات ماضية إنجازا كبيرا في ملف الاهتمام بذوي الهمم.