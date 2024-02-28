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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

تكريم سلوى محمد علي فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

صدى البلد

كرم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة فى دورته الخامسة والعشرون عدد من المبدعين منهم سلوى محمد على والمخرج الأمريكي ستيف جيمس والمخرج الراحل  عبد القادر التلمساني بمناسبة مئويته وتسلمت التكريم ابنته مى بينما تقرر تأجيل تكريم المخرج الفلسطينى مهدى فليفل إلى حفل الختام.

سبق وأعلن الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية عن تفاصيل الأفلام المشاركة، وهي 121 فيلما من 62 دولة حيث تضم مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة 12 فيلما، ومسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة تضم 20 فيلما وفي الروائي القصير 20 فيلما وفي مسابقة التحريك يشارك 18 فيلما أما مسابقة الطلبة فيشارك بها 17 فيلما.

وأشار زكريا إلي أنه سيتم الاحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من أفلامه، بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني كما سيتم الإحتفال بمئوية النادي الاسماعيلي.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولى دوراته عام 1991.

الأفلام التسجيلية القصيرة الأفلام التسجيلية الإسماعيلية الدولي التسجيلية والقصيرة

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