الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بتسهيل وصول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان

طالبت الخارجية الأمريكية إسرائيل بالعمل على تسهيل وصول المصلين للمسجد الأقصى في شهر رمضان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما قال محسن الشوبكي، خبير أمني واستراتيجي ، إن التصريحات الأمريكية بشأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة هي هدنة مؤقتة من أجل شهر رمضان فقط، فالتقديرات الأمريكية الأمنية والاستخباراتية الإسرائيلية أشارت إلى أنه قد تستغل حركة حماس شهر رمضان لتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، علاوة على أن إسرائيل جادة في فتح جبهة بجنوب لبنان، وهذا قد يتشكل في المستقبل القريب.

وأضاف "الشوبكي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن إسرائيل لم تبد أي نية في وقف الحرب، والتصريحات الإسرائيلية واضحة في حال فشل الهدنة ستتجه الأمور لاجتياح رفح الفلسطينية، وهذا خيار موجود والمشكلة تكمن فقط في تنفيذه سواء بعد أو قبل شهر رمضان.

وأوضح أن المشكلة الآن في الملعب الأمريكي، فالأطروحات الأمريكية بشأن التهدئة تعود لعدة سيناريوهات إذ يمكن تكون منها مكاسب انتخابية في الداخل أو لاستيعاب الضغوط الدولية المتزايدة والانتقادات لوقف الحرب، أو للضغط غير المباشر على إسرائيل لتقديم تنازلات متعلقة بالمفاوضات.