لتجنب الحبس .. احذر ارتكاب هذا الفعل ضد ذوي الإعاقة

شهد اليوم، الأربعاء احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، في نسختها الخامسة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه خلالها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".



ووافق مجلس النواب في عام 2021 نهائيا على قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

وفقا للقانون يتم معاقبة المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.