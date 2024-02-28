وزير الرياضة يعلن مفاجأة: من الوارد إقامة نهائي أوروبي أو عالمي بمصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة، أن هناك اهتماما من قبل الدولة المصرية بكافة المجالات وليس الرياضة فقط.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة الأولمبية المصرية عقدت اجتماعا لمتابعة مؤشرات استعدادات الفترة المقبلة.

واسترسل: هناك دعم كبير من قبل المنظومة الرياضية المصرية ككل لحسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وأكمل " الآمال المعقودة عليه بعد تحمله المسئولية وإعادة الكرة المصرية للتتويج بالألقاب من جديد".

وتحدث عن نهائي كأس مصر الذي يجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، أوضح وزير الرياضة، قائلا: " المباراة تقام في السعودية بعد الاتفاق على ذلك، وهو ترويج للمنتج المصري، وتم الاتفاق على تفاصيل إقامة المباراة بين الناديين، ونأمل أن تخرج المباراة تليق باسم وسمعة مصر.

وكشف عن مفاجأة، قائلا: من الوارد إقامة نهائي أوروبي أو عالمي في مصر الفترة المقبلة".

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