توفيا في حادث.. وزير الزراعة ينعى رئيس الإدارة المركزية للتشجير وسائقه

نعى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للتشجير، والسائق بالإدارة سليمان محمد سنوسي، واللذين وفاتهما المنية اليوم الاربعاء، إثر حادث أليم أثناء عودتهما من مهمة عمل بمحافظة الوادي الجديد.

وتقدم وزير الزراعة بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة العاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وقياداتها بالقطاعات المختلفة، بخالص العزاء الى اسرة الفقيدين، سائلا المولى عز وجل لهما الرحمة والمغفرة ولاسرتهما ومحبيهما الصبر والسلوان.

وشغل الدكتور حمدي جامع سابقا منصب وكيل وزارة الزراعة بمحافظتي الغربية، وكفر الشيخ، ورئيسا للادارة المركزية للارشاد الزراعي، قبل ان يتولى منصب رئيس الادارة المركزية للتشجير، كذلك هو رييس بحوث بقسم بحوث الذرة الشامية بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية.

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