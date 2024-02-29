بسبب أعمال الصيانة.. الشركة المصرية لتوزيع الغاز تناشد أهالي فيصل

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن تاون جاس، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تنفيذ أعمال صيانة طارئة بشارع المطبعة بمنطقة فيصل، اليوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024، بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الانتهاء من الأعمال.

وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور برائحة الغاز الطبيعي، كما تؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء لن يتم قطع الغاز عن أي عميل.

وأكدت الشركة إنه وجب التنويه لطمأنة العملاء بشأن انتشار الرائحة، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على 129، أو خدمة العملاء 19129.