محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الخامس في المرحلة الثانية لأعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء .

وأسفرت الحملات في اليوم الخامس للمرحلة الثانية عن إزالة ٧ حالات بناء مخالف على مساحة ١١٩٨م٢ و حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣٦م٢ كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات متغيرات مكانية غير قانونية و ٣ مخالفات للبناء .

وشدد محافظ الغربية على استمرار اعمال الموجه ٢٢ بكل شده وحزم والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.