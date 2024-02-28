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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحمة قبل رمضان 2024

لحوم
لحوم

في ظل الاقتراب من حلول شهر رمضان 2024، يشهد سوق اللحوم في البلاد استقرارًا ملحوظًا في الأسعار، بفضل تراجع سعر الأعلاف والتحسن الملحوظ في سوق العملة. 

ومن المعلوم أن شهر رمضان يشهد إقبالًا كبيرًا على اللحوم، مما يجعل البحث عن أسعارها أمرًا شائعًا بين المواطنين.
 

تأثير تراجع سعر الدولار ومشروع رأس الحكمة على أسعار اللحوم

تأثرت أسعار اللحوم قبل شهر رمضان بتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث شهدت تلك الأسعار انخفاضًا ملحوظًا بعد إعلان الحكومة مشروع "رأس الحكمة" ودخول مبالغ مالية كبيرة إلى البنك المركزي. 

وبحسب تصريحات أبو صدام، نقيب الزراعيين، فإن أسعار المواشي سجلت انخفاضًا يصل إلى 5000 جنيه في سعر الرأس الواحد.
 

 

أسعار اللحوم في الأسواق

بالنظر إلى آخر الأسعار المعلنة عبر موقع بوابة السلع المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، فإن أسعار اللحوم تتفاوت باختلاف المناطق والمحافظات حسب الإقبال على الشراء. وفيما يلي تفاصيل بعض أنواع اللحوم وأسعارها:
 

اللحم الكندوز

  • الكبير: يتراوح سعر كيلو اللحم الكبير بين 250 و400 جنيها، بمتوسط سعر قدره 328.5 جنيه.
  • الصغير: يتراوح سعر كيلو اللحم الصغير بين 280 و480 جنيها، وبمتوسط سعر يبلغ 398.75 جنيه.

اللحم الضأن

  • بدون عظم: يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 280 و500 جنيه، مع متوسط سعر حوالي 418 جنيه.
  • بعظم: يتراوح سعر كيلو الضأن بعظم بين 280 و460 جنيها، بمتوسط سعر 378.46 جنيه.

اللحم البتلو

  • بعظم: يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بعظم بين 275 و500 جنيه، ويبلغ متوسط السعر حوالي 365 جنيه.
  • بدون عظم: يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو بدون عظم بين 280 و500 جنيه.
     

توقعات انخفاض الأسعار

توقع نقيب الزراعيين أن يشهد سوق اللحوم انخفاضًا إضافيًا قبل اقتراب شهر رمضان في الأسعار بعد هبوط سعر الدولار في السوق السوداء، نتيجة للاتفاقية بين مصر والإمارات بشأن تطوير مدينة "رأس الحكمة". ومن المتوقع أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء حوالي 20%، وأن تصل أسعار اللحوم البقرية المستوردة إلى نطاق بين 170 و230 جنيهًا للكيلو.

 

تتجه أسعار اللحوم في مصر نحو الاستقرار والانخفاض، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المحلي ويعزز التوقعات الإيجابية لشهر رمضان 2024. يبقى الرصد المستمر لأسعار اللحوم ومتابعة التطورات الاقتصادية أمرًا ضروريًا للحفاظ على الاستقرار وضمان توفير اللحوم بأسعار معقولة للمواطنين.

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