انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

تستعد جامعه عين شمس لبدء لفعاليات مهرجان ثقافات الشعوب هذا العام تحت شعار "السلام".

ياتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة.

تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و القائم بعمل نائب الرئيس لشئون التعليم و الطلاب و أ.د غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بعمل نائب الرئيس للدراسات العليا و البحوث وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و أ.د شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، وذلك يوم الخميس ٧ مارس ٢٠٢٤ بالحرم الجامعي الرئيسي وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و أسرة من اجل مصر المركزية.

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة ٤٠ دولة منها العربية والأفريقية والأوروبية والاسيوية وعدد من دول أمريكا الجنوبية، وتتضمن الفاعليات طابور عرض أعلام التي تمثل جنسيات الطلاب الوافدين بالجامعة و معارض للدول المشاركة ينظمها الطلاب الوافدين وعروض فنيه للجاليات المختلفة و من الدول المشاركة هذا العام: البحرين والعراق والأردن والكويت و ليبيا و موريتانيا و عمان و فلسطين و السعودية و الصومال و السودان و سوريا و الامارات و اليمن و نيجيريا و السنغال و جنوب السودان و جزر القمر و اريتريا و جيبوتي و تشاد و بنجلادش و أفغانستان و الصين و الهند و اليابان و كازخستان و كوريا و بوليفيا و بنما و فنزويلا و بيرو و بوليفيا و الارجنتين و كوبا و جمهورية دومنيكان و اكوادور و باراجواي.

جديراً بالذكر أن عدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس يفوق ١٠ ألاف طالب من ٨٠ جنسيه مختلفة

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وكانت قد نظمت اسرة طلاب من أجل مصر ووحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالتعاون مع كلية البنات جامعة عين شمس ندوة بعنوان "صحتك تهمنا" وذلك على هامش المبادرة التي اشتملت على فحوصات طبية و خدمات تشخيصية و ندوات توعوية و معرض خيري من كتلة نساء قد التحدى و يوم رياضى لأسرة من أجل مصر.



وخلال الكلمة الإفتتاحية أكدت أ.د. أميرة يوسف عميدة كلية أن دور الكلية محوري وتقديم حملات التوعية بين الطالبات يهدف الى خلق جيلًا جديدًا يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلح بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.



وأوضحت الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف دور الوحدة في دعم الطالبات لخلق بيئة تعليمية آمنة داخل الحرم الجامعي، والتعرف على الدورات التدريبية وورش العمل التي تقدمها الوحدة لتنمية قدرات الطالبات النفسية والجسدية والتغلب على الأزمات والمشاعر السلبية الناتجة عن تعرضهن للعنف والتنمر من خلال توفير سبل الحماية للطالبات سواء داخل أو خارج الحرم الجامعي، وعمل قوافل وحملات توعية صحية للطلاب للتعرف على الأمراض المنتشرة والخبيثة الأورام وكيفية اكتشاف المرض وسبل الحماية من خلال الاخصائيين والاستشاريين والمحاضرين.

و تم افتتاح المعرض الخيري الذى أقيم على هامش المبادرة بالتعاون مع كتلة نساء قد التحدى و إشراف النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب.

وتضمنت فعاليات اليوم الاول استضافة فريقًا مميزا من الاساتذة المحاضرين ، الدكتور مصطفى ناجي مدرس جراحة الأورام ومسئول عيادة الكشف المبكر عن الأورام و دور عيادة جامعة عين شمس للكشف المبكر لسرطان الثدي أن 70% من أورام الثدي هي حميدة ولا تنتشر الخلايا خارج منطقة معينة، موضحًا أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا للسيدات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أنه واحدة من كل8 نساء يصابوا بسرطان الثدى، مشيرًا إلى أن رحلة العلاج من سرطان الثدى طويلة ولكن يجب ان تخوضها المصابة فور اكتشاف المرض للقضاء عليه، مؤكدًا أن نسبة الشفاء في المرحلة الأولى ٩٥% .