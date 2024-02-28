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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إقبال كثيف من أهالى الشلاتين وحلايب على قافلة جامعة عين شمس الطبية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


شهدت عيادات قافلة جامعة عين شمس التنموية لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد إقبال كثيف على مدار ثلاثة أيام متتالية وسط إشادة من قيادات المحافظة والأهالى باهتمام الأطباء وكفائتهم و عناية و إهتمام القائمين على العمل بالقافلة وتوفير قدر كبير من إحتياجات أهالى المنطقة.

يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أ.ح.د .عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة  و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة و تنسيق أ.  طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.

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تقديم دورة رخصة القيادة الدولية للحاسب الآلي بآداب عين شمس

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ندوة توعوية بعنوان "ثقافة الأمن والسلامة" بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس 


وتأتى القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي و الهيئة العامة لتعليم الكبار 
ويشارك بها كلية الطب و المستشفيات الجامعية و كلية طب الأسنان و التمريض و الصيدلة  
وتضمنت فاعليات القافلة الى جانب خدماتها الطبية والدوائية؛ توزيع مواد غذائية وعدد من حملات التوعية لطلاب المدارس و معهد التمريض.

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