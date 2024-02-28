إقبال كثيف من أهالى الشلاتين وحلايب على قافلة جامعة عين شمس الطبية



شهدت عيادات قافلة جامعة عين شمس التنموية لأهالى الشلاتين و حلايب و أبو رماد إقبال كثيف على مدار ثلاثة أيام متتالية وسط إشادة من قيادات المحافظة والأهالى باهتمام الأطباء وكفائتهم و عناية و إهتمام القائمين على العمل بالقافلة وتوفير قدر كبير من إحتياجات أهالى المنطقة.



يأتى ذلك تحت رعاية اللواء أ.ح.د .عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر و الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتور.غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف الدكتورة. هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون المجتمع والبيئة و تنسيق أ. طارق عامر مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة.



وتأتى القافلة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي و الهيئة العامة لتعليم الكبار

ويشارك بها كلية الطب و المستشفيات الجامعية و كلية طب الأسنان و التمريض و الصيدلة

وتضمنت فاعليات القافلة الى جانب خدماتها الطبية والدوائية؛ توزيع مواد غذائية وعدد من حملات التوعية لطلاب المدارس و معهد التمريض.