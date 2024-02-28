بعد حادثة فتاة الشروق| اتصالات النواب: يجب تفعيل الاستغاثة بالنقل الذكي ..فيديو

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن تطبيقات المواصلات الذكية تحصل على الرخصة من وزارة النقل، مؤكداً أن لجنة الاتصالات ليست ضد وسائل النقل الذكي و لكن هدفهم تأمين المواطنين.

يجب تطوير تطبيقات وسائل النقل الذكي بشكل مستمر

وأضاف بدوي خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أنه يجب تطوير تطبيقات وسائل النقل الذكي بشكل مستمر للحد من الجرائم، لافتاً إلى أن البرلمان ساعد تلك التطبيقات من خلال القانون وحثهم على التطوير.



وأشار رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان إلى، أن يجب تفعيل الاستغاثة أو المكالمات الطارئة من خلال تطبيق النقل الذكي.