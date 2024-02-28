ثروة جبارة| عبد المنعم سعيد : مصر تمتلك 3 آلاف كيلو شواطئ بحرية

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، والمفكر السياسي، إن مشروع رأس الحكمة موجود منذ 2008، ولكنه ظهوره الآن يرجع إلى الأهمية المركزية لمصر في المنطقة العربية، خاصة في ظل هذه الأوقات، معقبًا: "فجاة أصبح صندوق النقد لطيف، وكذلك الإتحاد الأوروبي، وهذا يرجع إلى دور مصر المحوري في الأزمات الموجودة في المنطقة".



وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن مصر ذات قيمة اقتصادية كبيرة، بدليل أن القاهرة قامت بإعداد أول ثروة زراعية في العالم، وأحد أقدم الحضارات، مضيفًا أن مصر تمتلك أكثر من 3 آلاف كيلو شواطئ بحرية، وهذه ثروة جبارة للغاية.



وأضاف أن الشراكة بين مصر والإمارت هامة للغاية، لأن كلا البلدين لديهما مصالح كبيرة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن الدولة طوال السنوات السابقة كانت تدير الفقر، وهذا واضح في الحديث عن ارتفاع الأسعار، وكيفية مواجهة الفقراء هذه الأزمة، بينما إدارة الثروة لم يكن موجودًا مثلما حدث مؤخرًا، وهذا واضح في مشروع رأس الحكمة.



وشدد على ضرورة إعادة اكتشاف الرأس مال المعطل في مصر مثل مشروع رأس الحكمة او رأس جميل أو الرمال السوداء، مشيرًا إلى أن الملك فاروق هو اكتشف رأس الحكمة التي تعتبر منطقة بالغة الجمال، معقبًا: "لم أرى مثل ساحل رأس الحكمة في أي مكان في العالم من قبل".