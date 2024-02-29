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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس "التنمية الصناعية" السابق: الأبحاث العلمية في مصر عبارة عن فرص ضائعة

الأبحاث العلمية
الأبحاث العلمية

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعة السابق، إن مصر تمتلك ثروة زراعية مرتفعة للغاية، ولكن القيمة المضافة من هذه الثروة ليست مرتفعًا، مشيرًا إلى ضرورة الربط ما بين الزراعة والصناعة خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ليس قاصرًا فقط على المنتج الزراعي، ولكن على الآلات والمعدات الزراعية.


 وتابع "عبد الكريم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، أن هناك ضرورة لتوطين صناعة التعدين في مصر، خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من الخامات التي تصدر إلى الخارج بمواد خام، حيث يصل سعر الطن بـ40 دولارًا، وفي حالة تصنيع هذه المواد بأشياء بسيطة، فهذه المواد قد تصل لـ600 دولار للطن.


ولفت إلى أن تنظيف أو غسيل المواد الخام، أو إجراء بعض الأشياء البدائية على الثورة الصناعية، يؤدي إلى رفع قيمة هذه المواد بصورة كبيرة، ومن الممكن أن تحقق الدولة المصرية قيمة كبيرة من هذه الصناعة.


 وأشار إلى أن مصر تحتل مرتبة عالمية في نشر الأبحاث العالمية، ولكن هناك ضرورة لتطبيق هذه الأبحاث، حتى لا تتحول إلى فرص ضائعة، مشددًا على ضرورة اختيار مجموعة من الصناعات والتركيز عليها خلال عدة سنوات مقبلة.

الابحاث العلمية التنمية الصناعة مصر المهندس محمد عبد الكريم الزراعة الابحاث

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