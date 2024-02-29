«كاراتيه الشرقية» يحصد 6 ميداليات «ذهب وفضة» و3 مراكز متقدمة بالدوري العالمي بالفجيرة|صور

حصدت منطقة الشرقية للكاراتيه 6 ميداليات و3 مراكز متقدمة في بطولة الدوري العالمي يالفجيرة بدولة الإمارات والتي انتهت فعالياتها مؤخرًا في إنجاز تاريخي وعصر ذهبي غير مسبوق لمنطقة الشرقية للكاراتيه برئاسة الكابتن أحمد زكريا وأعضاء المجلس الكابتن أحمد خليل، والكابتن أحمد عرابي، والدكتور تامر سعد، والدكتور أحمد الشوادفي.



وفاز 4 من أبطال الشرقية بالمركز الأول والميدالية الذهبية وهم: اللاعب يوسف شريف، واللاعب كريم أمين، واللاعبة هند ربيع، واللاعبة رؤي الطاهر.. بينما حصد 2 من أبطال الشرقية المركز الثاني والميدالية الفضية وهما اللاعب إيهاب عبد الله، واللاعب عبد الرحمن محمد.

وفي نفس البطولة حقق أبطال منطقة الشرقية للكاراتيه المركزين الخامس وهما اللاعب أحمد الشبراوي، واللاعبة ريناد أسامة بينما حققت المركز السابع اللاعبة جنة محمد علي.



وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد هنأ المنتخب المصري للشباب للكاراتيه على فوزه بلقب الدوري العالمي للشباب، والذي أقيم في الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وصدارة الترتيب العام للبطولة بـ 51 ميدالية متنوعة (16 ذهب، 15 فضة، 20 برونزية).

كما قدّم وزير الشباب والرياضة التهنئة للاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة الكابتن محمد الدهراوي علي هذا التتويج والمجهودات الكبيرة التي يبذله الاتحاد المصري للكاراتيه بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن فخره واعتزازه بإنجاز المنتخب المصري للكاراتيه، مؤكداً أن هذا الفوز يُعدّ إنجازًا تاريخيًا يُضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، واستمراراً للنتائج المتميزة التي تحققها المنتخبات الوطنية للكاراتيه.



وقدم "صبحي" الشكر والتقدير للاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري على جهودهم التي بذلوها خلال البطولة، مؤكداً على استمرار دعم وزارة الشباب والرياضة للمنتخبات الوطنية في جميع الألعاب.

من جانبه هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لاعبي منتخب مصر للكاراتيه من أبناء المحافظة على فوزهم بالمراكز الأولى في بطولة الدوري العالمي للشباب بدولة الإمارات العربية، متمنياً لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم المحافظة عالياً في جميع المحافل المحلية والإقليمية.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بدعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.



وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عالياً في المحافل الرياضية العالمية مقدماً الشكر لمديرية الشباب والرياضة وللأجهزة الفنية والإدارية المصاحبين لأبطال الكاراتيه لدورهم في تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً ونفسياً للمشاركة في البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وأشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى مشاركة العديد من المنتخبات العالمية في بطولة الكاراتيه وحصل أبناء محافظة الشرقية المشاركين علي العديد من الميداليات حيث حصلت اللاعبة هند ربيع بمركز شباب الجديدة على المركز الأول والميدالية الذهبية وحصلت اللاعبة رؤى الطاهر بنادي ههيا الرياضي على المركز الأول والميدالية الذهبية.



كما حصل اللاعب ايهاب عبد الله بنادي ههيا الرياضي علي المركز الثاني والميدالية الفضية وحصل اللاعب عبد الرحمن صلاح بنادي ههيا الرياضي على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وفاز اللاعب يوسف شريف بالمركز الأول كوميتيه - نادي الصفوة وفازت اللاعبة ريناد اسامة بنادي العصلوجي الرياضي بالمركز الخامس في البطولة وفاز اللاعب احمد الشبراوى بالمركز الخامس كوميتيه.



وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضية أن المديرية لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية مقدما الشكر للاعبي منتخب مصر للكاراتيه والجهاز الفني والإداري المصاحب لهم علي مجهوداتهم في تحقيق هذا الانتصار متمنياً تحقيق المزيد من الانتصارات والبطولات لإسعاد المواطنين من أبناء المحافظة.

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بطولة الدوري العالمي بالفجيرة (7)

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بطولة الدوري العالمي بالفجيرة (9)

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بطولة الدوري العالمي بالفجيرة (12)

بطولة الدوري العالمي بالفجيرة (13)

بطولة الدوري العالمي بالفجيرة (14)