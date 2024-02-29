مضيفة طيران تفجر مفاجأة عن سبب جلوس أفراد الطاقم على أيديهم

أثارت هيني لين مضيفة طيران في شركة سيبو باسيفيك الفلبينية الكثير من الجدل وذلك لتفجيرها لمفاجأة صادمة أثارت جدلًا حول العالم، ذلك بعدما كشفت عن السبب الحقيقي لجلوس أفراد طاقم الطائرة على أيديهم، وذلك أثناء القيام بإقلاع الطائرة وهبوطها.

ووقد وثقت هيني السبب في مقطع لها وذلك عبر تطبيق التيك توك ، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد قالت لين، إن هذا الإجراء يدعى وضعية التدعيم، و التي تشمل ربط أحزمة الأمان، والقيام بالجلوس في وضع مستقيم على اليدين، مع القيام بثني الإبهام.

وأشارت أن الهدف من تلك الوضعية هو إبقاء الجلوس وذلك بطريقة ساكنة، وإبقاء الحركه مقيدة، بحيث يكون الأشخاص أقل عرضة للإصابة وذلك في حال حدوث أي حالات طارئة.

كشفت لين، بأن أفراد الطاقم قد يقومون بالتأكد من وجود بعض معدات الطوارئ في أماكنها، وذلك استعدادًا لحالة الطوارئ في كل من الإقلاع والهبوط.