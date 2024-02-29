"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

أقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، للإعلان عن سرعة تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر.

وكشف وزير الصحة والسكان، عن الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، تفاصيل الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور كافة قطاعات الدولة المعنية بتلك القضية.



وأكد وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن حجم التداول للسياحة العلاجية على مستوى العالم 350 مليار دولار سنويا، ولذلك يجب أن يكون لنا نصيب من هذا المبلغ.

وأوضح أن السياحة بشكل عام تعد صناعة، ومصر تتميز بخصائص سياحية متعددة، ولذلك كان من الهام التعاون مع كافة أجهزة الدولة، لتشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رصد الفيروسات التنفسية، ولدينا أكثر من 580 مستشفى رصد على مستوى الجمهورية، متابعا: كورونا لم تنتهي من العالم، وهناك متحورات عديدة.