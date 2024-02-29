عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

منصة إلكترونية للسياحة
منصة إلكترونية للسياحة العلاجية بمصر

أقام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، للإعلان عن سرعة تدشين أول منصة إلكترونية خاصة بالسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر. 

وكشف وزير الصحة والسكان، عن الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، تفاصيل الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور كافة قطاعات الدولة المعنية بتلك القضية.

وأكد وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أن حجم التداول للسياحة العلاجية على مستوى العالم 350 مليار دولار سنويا، ولذلك يجب أن يكون لنا نصيب من هذا المبلغ.

وأوضح أن السياحة بشكل عام تعد صناعة، ومصر تتميز بخصائص سياحية متعددة، ولذلك كان من الهام التعاون مع كافة أجهزة الدولة، لتشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على رصد الفيروسات التنفسية، ولدينا أكثر من 580 مستشفى رصد على مستوى الجمهورية، متابعا: كورونا لم تنتهي من العالم، وهناك متحورات عديدة.

الصحة الدكتور خالد عبد الغفار السياحة العلاجية منصة إلكترونية صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

ترشيحاتنا

بعائد 40%| الإتربي يكشف حقيقة إصدار 5 بنوك شهادات استثمار مرتفعة

عامر حسين يكشف كواليس تنظيم الدوري بـ«النظام البلجيكي».. ويؤكد: الشركة الراعية لن تتأثر

كم باقي على رمضان 2024 ؟.. الإفتاء تتحرى هلاله في هذا الموعد

"الصحة" تعلن عن تدشين أول منصة إلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية بمصر| فيديو

ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان مساعدات غزة وأمن البحر الأحمر

الكنز | ابنة شقيقة جواهرجي بولاق تكشف عن مفاجأة مدوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

حكومتها أنفقت مليارات الدولارات.. دولة أجنبية تسجل أدنى معدل مواليد

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ