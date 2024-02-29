الصحة: حجم التداول للسياحة العلاجية على مستوى العالم 350 مليار دولار سنويا

قال خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إنه تم عقد الاجتماع الثاني لـ الجنة العليا للسياحة العلاجية، بحضور كافة قطعات الدولة المعنية بتلك القضية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية على قناة “صدى البلد”، أن السياحة بشكل عام تعد صناعة، ومصر تتميز بخصائص سياحية متعددة، ولذلك كان من الهام التعاون مع كافة أجهزة الدولة، لتشجيع السياحة العلاجية والاستشفائية.

واسترسل: حجم التداول للسياحة العلاجية على مستوى العالم 350 مليار دولار سنويا، ولذلك يجب أن يكون لنا نصيب من هذا المبلغ، متابعا: الدولة تعمل بشكل مستمر على رصد الفيروسات التنفسية.



وأكمل: لدينا أكثر من 580 مستشفى رصد على مستوى الجمهورية، متابعا: كورونا لم تنتهي من العالم، وهناك متحورات عديدة.