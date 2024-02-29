إيلون ماسك يكشف عن أحدث سيارات تسلا ويفجر مفاجأة بشأنها

شارك ايلون ماسك على حسابه X (Twitter سابقًا) بعض التحديثات المثيرة للاهتمام لسيارة تسلا روديستر التي طال انتظارها.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، فإن النسخة الإنتاجية من السيارة الرياضية ستتسارع من 0-60 ميل في الساعة (96 كم/ساعة) في أقل من ثانية واحدة، وأشار إلى أن هذا هو "الجزء الأقل إثارة للاهتمام". وبطبيعة الحال، كانت هذه المعلومة الصغيرة مصحوبة بتأكيد على تأجيل إطلاق سيارة تيسلا رودستر في الأسواق مرة أخرى، وهذه المرة إلى عام 2025.

انطلق " ماسك " في حملة منشورات حول سيارة تيسلا رودستر، حيث أدلى بالتصريح الجريء التالي: "لن تكون هناك سيارة أخرى مثل هذه أبدًا، إذا كان بإمكانك حتى تسميتها سيارة". وأضاف أن الشركة "قامت بزيادة أهداف التصميم بشكل جذري" للسيارة الكهربائية الرياضية.

وهذا ما يفسر التقدير العام للتسارع واللذي يعد مفاجأة كبيرة حيث ستتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة بأقل من ثانية واحدة، أي ما يقرب من النصف من الوقت المعلن مسبقًا وهو 1.9 ثانية. إذا تم تحقيق ذلك، فإن هذا من شأنه أن يجعل سيارة تيسلا رودستر أسرع سيارة إنتاجية تسارعًا في التاريخ. حاليًا، ينتمي اللقب إلى Rimac Nevera، التي تتميز بسجل مثبت من 0 إلى 60 ميل في الساعة يبلغ 1.74 ثانية.

سيتم تحقيق رقم التسارع هذا بفضل "حزمة خيارات SpaceX"، والتي من المقرر أن تشمل "حوالي 10 محركات صاروخية صغيرة مرتبة بسلاسة حول السيارة". وقد ألمح ماسك إلى أن هذه التكنولوجيا قد تسمح للسيارات الكهربائية بالطيران – بالطبع، خذ ذلك بحذر.

ردًا على السؤال الأكبر حول موعد ظهورها لأول مرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن تصميم إنتاج سيارة Roadster سيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب تمامًا للكشف الرسمي عنها في نهاية عام 2024.

وأضاف أن هذا الحدث "لديه فرصة ليكون الأكثر اهتمامًا" عرض المنتج في كل العصور ". أما بالنسبة للشحنات، فمن المقرر أن تبدأ في عام 2025، وهو الأحدث في سلسلة من التأخيرات. ضع في اعتبارك أنه خلال العرض التقديمي الأصلي لسيارة Tesla Roadster في نوفمبر 2017، وعدت الشركة بأنها ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2020.

قال ماسك في ملاحظة جانبية، إن الناس سيحبون سيارة رودستر الجديدة أكثر من منازلهم، متابعًا بعض المنشورات السابقة من عام 2018. في ذلك الوقت، كشف ماسك أنه عندما باع شركته الأولى في عام 1999، اشترى سيارة ماكلارين F1 و شقة صغيرة بدلاً من القصر في بالو ألتو.

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الأهداف الجديدة والطموحة لسيارة تسلا رودستر ستحققها النسخة الإنتاجية القادمة، وكيف ستؤثر هذه الأهداف على تصميمها.