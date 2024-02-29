عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إيلون ماسك يكشف عن أحدث سيارات تسلا ويفجر مفاجأة بشأنها

صدى البلد

شارك ايلون ماسك على حسابه X (Twitter سابقًا) بعض التحديثات المثيرة للاهتمام لسيارة تسلا روديستر التي طال انتظارها. 

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة تسلا ، فإن النسخة الإنتاجية من السيارة الرياضية ستتسارع من 0-60 ميل في الساعة (96 كم/ساعة) في أقل من ثانية واحدة، وأشار إلى أن هذا هو "الجزء الأقل إثارة للاهتمام". وبطبيعة الحال، كانت هذه المعلومة الصغيرة مصحوبة بتأكيد على تأجيل إطلاق سيارة تيسلا رودستر في الأسواق مرة أخرى، وهذه المرة إلى عام 2025. 

بخصم 70%.. الحق اشتري تويوتا كورولا 2023

لفترة محدودة.. سيارة سيات أتيكا بخصم 70%

انطلق " ماسك " في حملة منشورات حول سيارة تيسلا رودستر، حيث أدلى بالتصريح الجريء التالي: "لن تكون هناك سيارة أخرى مثل هذه أبدًا، إذا كان بإمكانك حتى تسميتها سيارة". وأضاف أن الشركة "قامت بزيادة أهداف التصميم بشكل جذري" للسيارة الكهربائية الرياضية.

 

وهذا ما يفسر التقدير العام للتسارع واللذي يعد مفاجأة كبيرة حيث ستتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة بأقل من ثانية واحدة، أي ما يقرب من النصف من الوقت المعلن مسبقًا وهو 1.9 ثانية. إذا تم تحقيق ذلك، فإن هذا من شأنه أن يجعل سيارة تيسلا رودستر أسرع سيارة إنتاجية تسارعًا في التاريخ. حاليًا، ينتمي اللقب إلى Rimac Nevera، التي تتميز بسجل مثبت من 0 إلى 60 ميل في الساعة يبلغ 1.74 ثانية.

 

سيتم تحقيق رقم التسارع هذا بفضل "حزمة خيارات SpaceX"، والتي من المقرر أن تشمل "حوالي 10 محركات صاروخية صغيرة مرتبة بسلاسة حول السيارة". وقد ألمح ماسك إلى أن هذه التكنولوجيا قد تسمح للسيارات الكهربائية بالطيران – بالطبع، خذ ذلك بحذر.

 

ردًا على السؤال الأكبر حول موعد ظهورها لأول مرة، قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن تصميم إنتاج سيارة Roadster سيتم الانتهاء منه في الوقت المناسب تمامًا للكشف الرسمي عنها في نهاية عام 2024. 

 

وأضاف أن هذا الحدث "لديه فرصة ليكون الأكثر اهتمامًا" عرض المنتج في كل العصور ". أما بالنسبة للشحنات، فمن المقرر أن تبدأ في عام 2025، وهو الأحدث في سلسلة من التأخيرات. ضع في اعتبارك أنه خلال العرض التقديمي الأصلي لسيارة Tesla Roadster في نوفمبر 2017، وعدت الشركة بأنها ستدخل مرحلة الإنتاج في عام 2020.

 

قال ماسك في ملاحظة جانبية، إن الناس سيحبون سيارة رودستر الجديدة أكثر من منازلهم، متابعًا بعض المنشورات السابقة من عام 2018. في ذلك الوقت، كشف ماسك أنه عندما باع شركته الأولى في عام 1999، اشترى سيارة ماكلارين F1 و شقة صغيرة بدلاً من القصر في بالو ألتو.

 

ويبقى أن نرى ما إذا كانت الأهداف الجديدة والطموحة لسيارة تسلا رودستر ستحققها النسخة الإنتاجية القادمة، وكيف ستؤثر هذه الأهداف على تصميمها.

Rimac Nevera Rimac Tesla Roadster Twitter SpaceX

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 %| رئيس الوزراء يزف خبرًا سارًا للجميع قبل شهر رمضان 2024

بخلاف صفقة رأس الحكمة| 20 مليار دولار جديدة في طريقها لمصر.. بشرى سارة للجميع

شوف هتبقى بكام | مفاجأة سارة عن سعر اللحوم قبل رمضان 2024

بالزيادة الجديدة.. موعد وتفاصيل صرف معاشات مارس القادم

زوجة حلمي بكر تفجر مفاجأة على الهواء

حقيقة زيادة بطاقات التموين 100 جنيه.. وحالة واحدة لإضافة المواليد الجديدة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر 2024

السكة الحديد: إيقاف قطار أبو قير بشكل كامل للبدء بتنفيذ مترو الإسكندرية

موضوعات متعلقة

لفترة محدودة.. سيارة سيات أتيكا بخصم 70%

تتوفر بـ4 فئات.. سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر

سعر أغلى سيارات BMW الرياضية في مصر

بخصم 70%.. الحق اشتري تويوتا كورولا 2023

أفضل 5 سيارات رياضية خارقة في العالم

أسباب تؤدي لتلف ناقل الحركة في السيارة

سيارة سيات تراكو جديدة .. اعرف قيمتها الدولارية

سعر تويوتا بيلتا في مصر

ترشيحاتنا

قصف إسرائيلي يستهدف بنية تحتية لحزب الله في جنوب لبنان

مفاجأةغير سعيدة لـ تجار الذهب في السوق

السبع آيات لجلب الرزق وتفريج الهم.. تفتح أبواب السماء في هذه الساعة

شاهد.. لحظات تحطم طائرة هليكوبتر في سماء كولومبيا

29 قطعة ذهب| القصة الكاملة لقـ تل جواهرجي بولاق: "صاحب المتهم باعه وطليقته قبضت"

السكة الحديد: إيقاف قطار أبو قير بشكل كامل للبدء بتنفيذ مترو الإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير تثير الجدل| سعرها خرافي

ضيق وقصير| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

في سباق سيارات بسنغافورة..سيدة تلقى حتفها بطريقة مروعة بسبب شعرها

بملابس جريئة| ندى الكامل تتعرض للانتقاد بسبب هذه الإطلالة

فيديو

عبد المجيد عبدالله يؤدي بروفاته استعدادا لحفل موسم الرياض

هبقى سفيرة أو وزيرة.. أميرة حربي تروي تجربتها مع «قادرون باختلاف» أمام الرئيس

عواصف خطيرة.. سر تحذير الأرصاد من حالة الطقس

هبوط جديد للدولار بالسوق السوداء وتراجع الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

اﻟﻤﺰﻳﺪ