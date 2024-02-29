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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أمريكا وكندا تدرسان تنفيذ عمليات إنزال جوي فوق غزة لإيصال المساعدات ونيوزيلندا تعلن تصنيف حركة حماس كيانا إرهابيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا تنفذ عملية إنزال لأطنان من المساعدات فوق غزة
أوستن وجالانت يبحثان ضرورة إيجاد طرق جديدة لإدخال المساعدات إلى غزة
إسرائيل تعلن خطة جديدة لبناء مستوطنات بالضفة الغربية
أمريكا تحث إسرائيل على السماح للمصلين بالوصول إلى الأقصى خلال رمضان
قادة الكونجرس يتوصلون لاتفاق مبدئي يجنب الحكومة الإغلاق المحتمل‎
وزير الخارجية الفلسطيني: لانتوقع "معجزات" في محادثات موسكو


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن عدة طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية المصرية نفذت بالتعاون مع الأردن والإمارات وقطر وفرنسا، أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة، حيث وزعت كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة، للتخفيف من آثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الولايات المتحدة وكندا تدرسان خيارات مختلفة لتنفيذ عمليات إنزال جوي في سبيل إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وقالت "الجريدة" إن نيوزيلندا انضمت إلى قائمة الدول الغربية التي تصنّف حماس بأكملها "كياناً إرهابياً"، معتبرة أنّ الهجمات التي شنّتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.

وأشارت "الراي" إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت بحثا الحاجة الملحة لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وإيجاد طرق جديدة لإدخالها لشمال غزة، مشيرةً إلى أن أوستن طلب خلال الاتصال الهاتفي من جالانت تقييماً لمفاوضات الإفراج عن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة.

وذكرت "القبس" أن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ، الخميس، سلسلة من الإجراءات بموجبها سيتم تخصيص مساحات كبيرة لبناء مستوطنات في الضفة الغربية، مما أثار استياء إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرةً إلى أن الحكومة ستعلن تخصيص حوالي 3000 دونم قرب معاليه أدوميم كـ"أراضي دولة"، موضحةً أنها على الأغلب ستكون من أجل بناء مستوطنات إسرائيلية.

وقالت "الوطن" إن الولايات المتحدة حثت إسرائيل، الأربعاء، على السماح للمصلين من الضفة الغربية المحتلة بالوصول إلى المسجد الأقصى في القدس خلال شهر رمضان، بعد أن دعا وزير إسرائيلي يميني متطرف إلى منعهم من ذلك.

ونقلت "الجريدة" عن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قوله إنه لا يتوقع "معجزات" في المحادثات التي تجري بين الفصائل في موسكو لبحث تشكيل حكومة وحدة فلسطينية وإعادة إعمار غزة.

واتهم المالكي، مجلس الأمن الدولي بأنه "خذل" الشعب الفلسطيني لعدم قدرته على الاتفاق على تنفيذ وقف لإطلاق النار، مردداً تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي قال فيها إن الافتقار إلى موقف موحد تجاه القضية ربما قوض سلطة المجلس "تقويضاً قاتلاً".

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، توصلوا إلى اتفاق مبدئي على تمديد الميزانية الفدرالية بضعة أيام تجنباً لخطر توقف عدد من الخدمات العامة. ومن شأن الاتفاق أن يؤجل بدء "الإغلاق"، ما يتيح بعض الوقت لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الفدرالية.

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