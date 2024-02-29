الكارثة بدأت قبل 30 عاما.. نهر يوم القيامة الغامض يهدد العالم

ذوبان نهر يوم القيامة.. كشفت دراسة جديدة أن نهر يوم القيامة الجليدي في القارة القطبية الجنوبية بدأ في في الذوبان قبل 80 عامًا - أي قبل 30 عامًا مما كان يُعتقد في البداية، والغريب أن سبب هذا الذوبان الصادم يرجع إلى ظاهرة إل نينوا التي أصبحت تهدد مناخ العالم.

ذوبان جبل جليدي

نشرت الدراسة عن هذا الجبل بمجلة “لايف ساينس” العلمية، ويقع نهر ثويتس الجليدي، الملقب بنهر يوم القيامة الجليدي بسبب قدرته على زيادة منسوب سطح البحر بمقدار قدمين (60 سم)، في غرب القارة القطبية الجنوبية ويساوي حجم فلوريدا الامريكية .

بدأ ذوبان الجليد بسرعة منذ الثمانينيات ، مما ساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي بنسبة 4٪ مع فقدان ما يقرب من 595 مليار طن من الجليد.

ولكن بما أن تغطية الأقمار الصناعية للقطب الجنوبي تعود إلى عام 1978 فقط، لم يكن العلماء متأكدين من متى بدأ الذوبان. الآن.

وضعت الدراسة، بداية تراجع النهر الجليدي على الأقل في الأربعينيات من القرن الماضي: عندما أدت ظاهرة النينيو إلى ذوبان الجليد في ثويتس وجارتها الشمالية، نهر باين آيلاند الجليدي.

ذوبان الجليد والمناخ

وقالت المؤلفة راشيل كلارك ، عالمة الجيولوجيا في جامعة هيوستن بتكساس، في بيان: "الأمر المهم بشكل خاص في دراستنا هو أن هذا التغيير ليس عشوائيًا ولا محددًا لنهر جليدي واحد" . "إنه جزء من سياق أكبر للمناخ المتغير."

الأنهار الجليدية في ثويتس وباين هائلة، وللتحقق من متى بدأ التراجع، جمع الباحثون نوى الرواسب من سبعة مواقع حول النهرين الجليديين.

وأدت الأنهار الجليدية إلى طحن جزيئات الصخور الموجودة داخل هذه النوى بطرق مختلفة اعتمادًا على مرحلة ذوبانها، مما يجعل الرواسب بمثابة مؤشرات مناخية دقيقة بشكل ملحوظ.

وكشف تحليل النوى، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 10000 عام، أن تراجع الأنهار الجليدية سبقه نمط مناخي دافئ غير عادي لظاهرة النينيو بين عامي 1939 و1942. وأثارت الفترة القصيرة من حدث الاحترار هذا قلق العلماء، وأظهرت لهم أنه حتى لو إذا توقف مسبب ذوبان الجليد، فإن استجابة الأنهار الجليدية يمكن أن تستمر لعقود.

وقالت المؤلفة المشاركة جوليا ويلنر ، أستاذة الجيولوجيا في جامعة هيوستن بولاية تكساس: "بمجرد خروج النظام من التوازن، فإن التراجع مستمر".