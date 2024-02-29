ارتفاع باقات نتفليكس Netflix.. اعرف الأسعار الجديدة 

يأتي كل يوم عدد جديد من منصات المحتوى الرقمي مع ارتفاع في أسعارها في الوقت الحالي، ينفق الكثير منا مبالغ مالية كبيرة على خدمات مثل نتفليكس Netflix ، برايم فيديو، ديزني بلس، سبوتيفاي، ويوتيوب بريميوم. والأكثر من ذلك، يبدو أن هذه المصروفات ستزداد حتى في السنوات القادمة. ويرجع ذلك إلى أن المحللين يتوقعون أن ترفع نتفليكس أسعار خطط الاشتراك الخاصة بالبث المباشر في عام 2024.

يتوقع المحللون ارتفاع أسعار نتفليكس مرة أخرى في عام 2024

وفقًا لبعض تقارير المحللين، يُتوقع ارتفاع أسعار نتفليكس مرة أخرى في عام 2024. إذا كنت تعيش في بلد يعاني من معدل تضخم مرتفع، فقد يبدو هذا المحتوى عاديًا بالنسبة لك. ومع ذلك، نحن لا نتحدث عن بلدان مثل تركيا أو الأرجنتين أو فنزويلا؛ نحن نشير مباشرة إلى أسعار أمريكا الشمالية وأوروبا.

كما تعلم، رفعت نتفليكس أسعارها في عام 2023، وخاصة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أثارت استياء بعض المستخدمين، إلا أن الشركة لم تشهد أي خسارة كبيرة. ومع ذلك، هناك الآن ادعاءات بأن هذه الأسعار ستشهد ارتفاعًا مرة أخرى.

وقال جون هودوليك، المحلل في بنك يو بي إس: "نتوقع أن نشهد ارتفاعًا في الأسعار [من نتفليكس] هذا العام"، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 15٪ في عام 2024. وفي أكتوبر الماضي، رفعت نتفليكس سعر خطة الاشتراك الأساسي من 9.99 دولار إلى 11.99 دولار شهريًا في الولايات المتحدة، إلى جانب زيادات مماثلة في المملكة المتحدة وفرنسا.

لسوء الحظ، سيؤثر ارتفاع الأسعار في هذه الدول على المستخدمين في جميع أنحاء العالم. على الرغم من وجود قاعدة مستخدمين كبيرة، إلا أن الشركة تكافح لتحقيق الأرباح. لذلك، فهي تسعى منذ فترة إلى تغيير الوضع بمثل هذه التحركات. على سبيل المثال، يعد قيود مشاركة الحساب التي تم تنفيذها العام الماضي أحد هذه التحركات الاستراتيجية.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد توقعات من المحللين. ولا يوجد حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن زيادة أسعار نتفليكس في الولايات المتحدة أو أي بلد آخر. ومع ذلك، فإن توقع الخطوة التالية لشركة بمليارات الدولارات ليس بالأمر الصعب كما قد تظن.